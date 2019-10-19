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Зимние олимпийские виды спорта

Фигурист Алиев доволен прокатом короткой программы на этапе Гран-при в США

Россиянин набрал 96,57 балла и показал второй результат

ТАСС, 19 октября. Российский фигурист Дмитрий Алиев доволен тем, как сложился для него прокат короткой программы на первом в сезоне этапе Гран-при в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Слова Алиева приводит пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

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Мужчины представили короткие программы в рамках турнира в США в ночь на субботу. Алиев в ходе проката смог чисто исполнить каскад из четверного лутца и тройного тулупа, а также сольный тройной аксель, но допустил ошибку при выезде из четверного тулупа. Кроме того, россиянин ошибся на заключительном комбинированном вращении. С результатом 96,57 балла Алиев занимает промежуточное второе место, лидирует двукратный чемпион мира американец Натан Чен (102,71), третьим идет канадец Киган Мессинг (96,34).

"Если смотреть в целом, я очень доволен работой, которую проделал сегодня, - сказал Алиев. - Я допустил небольшую ошибку на четверном тулупе и вращении, и это сказалось на моих баллах, но в общем я удовлетворен прокатом".

Произвольная программа у мужчин на этапе в Лас-Вегасе пройдет в воскресенье.

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Зимние олимпийские виды спорта
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