Фигуристка Степанова считает, что ей и Букину предстоит многое улучшить в программе

ТАСС, 19 октября. Фигуристка Александра Степанова, выступающая в дуэте с Иваном Букиным, считает, что им предстоит многое улучшить в новой программе. Комментарий Степановой приводит пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

После ритм-танца Степанова и Букин занимают второе место в соревновании танцевальных дуэтов на первом в сезоне этапе Гран-при в Лас-Вегасе (штат Невада), фигуристы за прокат получили 80,46 балла. Лидируют американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью (83,45). Третье место занимает канадский дуэт Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (77,85).

"Мы очень рады быть здесь. Это первое выступление с нашей новой программой перед зрителями. Мы понимаем, что многое еще предстоит улучшить, но мы рады находиться здесь, на первом этапе Гран-при", - сказала Степанова.

Произвольную программу танцевальные дуэты представят в ночь на воскресенье. Этап Гран-при в Лас-Вегасе завершится в ночь на 21 октября.