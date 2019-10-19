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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Степанова считает, что ей и Букину предстоит многое улучшить в программе

После исполнения ритм-танца российский дуэт занимает второе место на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

ТАСС, 19 октября. Фигуристка Александра Степанова, выступающая в дуэте с Иваном Букиным, считает, что им предстоит многое улучшить в новой программе. Комментарий Степановой приводит пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

После ритм-танца Степанова и Букин занимают второе место в соревновании танцевальных дуэтов на первом в сезоне этапе Гран-при в Лас-Вегасе (штат Невада), фигуристы за прокат получили 80,46 балла. Лидируют американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью (83,45). Третье место занимает канадский дуэт Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (77,85).

"Мы очень рады быть здесь. Это первое выступление с нашей новой программой перед зрителями. Мы понимаем, что многое еще предстоит улучшить, но мы рады находиться здесь, на первом этапе Гран-при", - сказала Степанова.

Произвольную программу танцевальные дуэты представят в ночь на воскресенье. Этап Гран-при в Лас-Вегасе завершится в ночь на 21 октября.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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