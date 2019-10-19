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Кубок мира по регби

Сборная Англии по регби обыграла команду Австралии в 1/4 финала Кубка мира

В полуфинале англичане встретятся с победителем встречи между командами Новой Зеландии и Ирландии
Описание
© EPA-EFE/MARK R. CRISTINO

ТАСС, 19 октября. Сборная Англии по регби одержала победу над командой Австралии со счетом 40:16 в четвертьфинальном матче Кубка мира в Японии. Встреча прошла в Оите.

На счету английских регбистов по четыре попытки, реализации и штрафных. Австралийские спортсмены отметились одной попыткой, одной реализацией и тремя штрафными. Сборная Австралии в рейтинге World Rugby занимает шестое место, команда Англии - третье.

На Кубках мира сборные встретились в седьмой раз, в четвертый раз победу одержала команда Англии. В третий раз сборные играли на стадии 1/4 финала, еще по два раза они встречались в групповом этапе и в финалах. Соперник команды Австралии по полуфиналу определится позднее в субботу, им станет победитель матча между сборными Новой Зеландии и Ирландии. Встреча 1/2 финала пройдет 26 октября в Иокогаме.

Команда Англии принимает участие в Кубке мира в девятый раз, на счету англичан одна победа в турнире (2003) и два поражения в финалах (1991, 2007).

Сборная Австралии принимала участие в Кубке мира в девятый раз, команда является двукратным победителем (1991, 1999), еще дважды австралийцы играли в финале (2003, 2015) и один раз занимали третье место (2011). Сборная Австралии показала худший результат с 2007 года, тогда команда не смогла выйти в полуфинал турнира, проиграв англичанам (10:12).

Всего в турнире стартовали 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал вышли по две лучшие сборные из каждой группы. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году, победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится в Иокогаме.

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