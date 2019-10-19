Биатлонистка Подчуфарова рассматривала вариант перехода в сборную Молдавии

МЮНХЕН, 19 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 2017 года в смешанной эстафете россиянка Ольга Подчуфарова перед решением перейти в сборную Словении рассматривала вариант выступления за национальную команду Молдавии. Об этом ТАСС сообщили в Федерации биатлона Молдавии.

Союз биатлонистов России на этой неделе одобрил переход 27-летней Подчуфаровой в сборную Словении. Теперь его должен утвердить Международный союз биатлонистов (IBU).

"Перед этим Ольга обращалась и в нашу федерацию, однако мы не смогли решить вопрос предоставления ей гражданства страны", - сообщили в молдавской федерации.

Подчуфарова летом объявила о возвращении в профессиональный спорт после годичного перерыва. Лучшим в карьере биатлонистки был сезон-2015/16, тогда в общем зачете Кубка мира она заняла 16-е место. Через год она стала 45-й, еще через год биатлонистка выступила только на двух этапах, завершив сезон на 87-м месте.

В минувшем сезоне лучшей словенской биатлонисткой стала 22-летняя Уршка Пое, в общем зачете Кубка мира она заняла 98-е место. Биатлонисты из Молдавии в Кубке мира очков не набрали.