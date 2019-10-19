Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонистка Подчуфарова рассматривала вариант перехода в сборную Молдавии

Союз биатлонистов России на этой неделе одобрил переход 27-летней Подчуфаровой в сборную Словении

МЮНХЕН, 19 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 2017 года в смешанной эстафете россиянка Ольга Подчуфарова перед решением перейти в сборную Словении рассматривала вариант выступления за национальную команду Молдавии. Об этом ТАСС сообщили в Федерации биатлона Молдавии.

Союз биатлонистов России на этой неделе одобрил переход 27-летней Подчуфаровой в сборную Словении. Теперь его должен утвердить Международный союз биатлонистов (IBU).

"Перед этим Ольга обращалась и в нашу федерацию, однако мы не смогли решить вопрос предоставления ей гражданства страны", - сообщили в молдавской федерации.

Подчуфарова летом объявила о возвращении в профессиональный спорт после годичного перерыва. Лучшим в карьере биатлонистки был сезон-2015/16, тогда в общем зачете Кубка мира она заняла 16-е место. Через год она стала 45-й, еще через год биатлонистка выступила только на двух этапах, завершив сезон на 87-м месте.

В минувшем сезоне лучшей словенской биатлонисткой стала 22-летняя Уршка Пое, в общем зачете Кубка мира она заняла 98-е место. Биатлонисты из Молдавии в Кубке мира очков не набрали.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Оргкомитет российской части ЧЕ-2020 и УЕФА разрабатывают возможность обмена волонтерами
По словам Алексея Сорокина, российские волонтеры будут работать в других городах турнира
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС