Оргкомитет российской части ЧЕ-2020 и УЕФА разрабатывают возможность обмена волонтерами

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Организационный комитет российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрабатывают возможность обмена волонтерами между городами - организаторами турнира. Об этом ТАСС сообщил в субботу генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

В сентябре вице-премьер РФ, председатель наблюдательного совета оргкомитета ЧЕ-2020 в Петербурге Ольга Голодец по итогам инспекционного визита представителей УЕФА в Санкт-Петербург сообщила о том, что международная организация рассмотрит возможность работы российских волонтеров за пределами страны во время чемпионата Европы 2020 года.

"Сейчас мы разрабатываем механизм, - сказал Сорокин. - Возможен обмен волонтерами, но детали мы сейчас прорабатываем. Заявиться, как мы уже говорили, можно только на один город, потому что так устроена система набора. Но мы прорабатываем вариант обмена".

"Теоретически возможно, что волонтеры из других стран смогут по обмену работать у нас. И наоборот", - добавил генеральный директор оргкомитета российской части турнира.

По итогам октябрьских отборочных матчей участие в турнире обеспечили сборные России, Бельгии, Испании, Италии, Польши и Украины. Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.