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КХЛ

Московское "Динамо" обыграло "Куньлунь". Шипачев забросил 200-ю шайбу в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1
Вадим Шипачев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Вадим Шипачев
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 19 октября. Московское "Динамо" со счетом 2:1 обыграло пекинский "Куньлунь" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Вадим Шипачев (8-я минута) и Вячеслав Кулемин (45). У проигравших отличился Адам Крэкнелл (15). Форвард "Динамо" Игорь Полыгалов провел 550-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ, в активе 32-летнего нападающего 223 очка (112 шайб + 111 передач). В составе "Куньлуня" 350-й матч в КХЛ (регулярный чемпионат + плей-офф) провел Денис Осипов, на счету 32-летнего защитника 64 (21+45) очка.

Капитан "Динамо" Шипачев забросил 200-ю шайбу в КХЛ (регулярный чемпионат + плей-офф), он стал пятым игроком в истории лиги, сумевшим преодолеть этот рубеж. Ранее подобного результата достигли Сергей Мозякин (393 шайбы), Данис Зарипов (272), Найджел Доус (254) и Михаил Варнаков (200). Всего в активе 32-летнего Шипачева 615 (200+ 415) очков в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф.

"Динамо" продлило победную серию в матчах с "Куньлунем" до семи встреч, пекинский клуб ни разу не побеждал бело-голубых в КХЛ.

"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка в 20 матчах. "Куньлунь" идет на последней, 12-й строчке на Востоке, имея в активе 16 очков после 19 встреч.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова на выезде сыграют с хабаровским "Амуром", "Куньлунь" дома примет "Сочи". Обе встречи пройдут 21 октября.

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