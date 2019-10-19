Свирин: россияне имеют шансы на завоевание лицензий на ОИ в парных двойках легкого веса

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Сборная России по академической гребле имеет шансы на завоевание олимпийских лицензий в классе парных двоек легкого веса на Европейской отборочной регате. Такое мнение в субботу высказал ТАСС президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

По словам Свирина, основными классами, в которых россияне будут претендовать на завоевание олимпийских лицензий, являются мужская и женская парные четверки, женская четверка без рулевого и мужская одиночка. Российские гребцы не сумели завоевать олимпийские лицензии на чемпионате мира, который прошел в австрийском Оттенсхайме с 25 августа по 1 сентября. Российские экипажи сохраняют шансы на то, чтобы отобраться на Олимпийские игры в Токио. Путевки на Игры будут разыгрываться на континентальной квалификационной регате, а также в финальных квалификационных соревнованиях.

"Европейская отборочная регата - это турнир для тех стран, которые на данный момент не завоевали лицензии. Отбор там будет проходить в четырех классах - это мужская и женская одиночка, мужские и женские двойки парные легкого веса. Не исключаем, что парные двойки у нас смогут отобраться", - отметил Свирин.

"Даже если рассуждать чисто арифметически - все основные европейские страны, которые традиционно претендуют на участие в Олимпиаде, уже завоевали лицензии на чемпионате мира. Они не смогут выступать на Европейской регате, так что, возможно, у нас будут экипажи, которые смогут претендовать на завоевание лицензий", - отметил собеседник ТАСС.

Европейская отборочная регата состоится с 27 по 29 апреля в итальянском Варесе. Заключительный квалификационный турнир пройдет в швейцарском Люцерне с 17 по 19 мая 2020 года.