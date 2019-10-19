Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Свирин: россияне имеют шансы на завоевание лицензий на ОИ в парных двойках легкого веса

Европейская отборочная регата пройдет с 27 по 29 апреля в итальянском Варесе

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Сборная России по академической гребле имеет шансы на завоевание олимпийских лицензий в классе парных двоек легкого веса на Европейской отборочной регате. Такое мнение в субботу высказал ТАСС президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

По словам Свирина, основными классами, в которых россияне будут претендовать на завоевание олимпийских лицензий, являются мужская и женская парные четверки, женская четверка без рулевого и мужская одиночка. Российские гребцы не сумели завоевать олимпийские лицензии на чемпионате мира, который прошел в австрийском Оттенсхайме с 25 августа по 1 сентября. Российские экипажи сохраняют шансы на то, чтобы отобраться на Олимпийские игры в Токио. Путевки на Игры будут разыгрываться на континентальной квалификационной регате, а также в финальных квалификационных соревнованиях.

"Европейская отборочная регата - это турнир для тех стран, которые на данный момент не завоевали лицензии. Отбор там будет проходить в четырех классах - это мужская и женская одиночка, мужские и женские двойки парные легкого веса. Не исключаем, что парные двойки у нас смогут отобраться", - отметил Свирин.

"Даже если рассуждать чисто арифметически - все основные европейские страны, которые традиционно претендуют на участие в Олимпиаде, уже завоевали лицензии на чемпионате мира. Они не смогут выступать на Европейской регате, так что, возможно, у нас будут экипажи, которые смогут претендовать на завоевание лицензий", - отметил собеседник ТАСС.

Европейская отборочная регата состоится с 27 по 29 апреля в итальянском Варесе. Заключительный квалификационный турнир пройдет в швейцарском Люцерне с 17 по 19 мая 2020 года.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Бокс
Бетербиев нокаутировал Гвоздика и стал чемпионом мира по двум версиям
Россиянин одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС