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"ВТБ Кубок Кремля"

Теннисистка Бенчич вышла в финал Кубка Кремля и квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

В полуфинальном матче швейцарская спортсменка победила Кристину Младенович из Франции
Белинда Бенчич EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Описание
Белинда Бенчич
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла француженку Кристину Младенович в полуфинале турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское".

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 22-летней Бенчич. Теннисистки встречались в пятый раз, во второй раз победу одержала Бенчич. В финале турнира швейцарская теннисистка, посеянная на "ВТБ Кубке Кремля" под третьим номером, сыграет с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой и чешкой Каролиной Муховой, который состоится позднее в субботу.

Бенчич занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 10-ю строчку, на ее счету три титула WTA. Ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал на Открытом чемпионате США (2019). Благодаря выходу в финал "ВТБ Кубка Кремля" швейцарка квалифицировалась на Итоговой турнир WTA, который пройдет китайском Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября. Бенчич стала последней теннисисткой, отобравшейся на Итоговый турнир.

26-летняя Младенович в рейтинге WTA занимает 45-е место, в ее активе один титул ассоциации. На турнирах серии Большого шлема ее высшим достижением является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2017) и Открытого чемпионата США (2015).

Кубок Кремля завершится в воскресенье. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков. В прошлом году турнир в женском одиночном разряде выиграла россиянка Дарья Касаткина.

Теги
"ВТБ Кубок Кремля"
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