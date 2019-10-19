Определились все участницы Итогового турнира WTA

ТАСС, 19 октября. Швейцарка Белинда Бенчич стала обладательницей последней путевки на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет в китайском Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября.

В субботу Бенчич обыграла француженку Кристину Младенович и вышла в финал турнира "ВТБ Кубок Кремля". Этот результат позволил ей квалифицироваться на Итоговый турнир WTA.

Ранее участие в Итоговом турнире WTA обеспечили австралийка Эшли Барти, представительницы Чехии Каролина Плишкова и Петра Квитова, японка Наоми Осака, румынка Симона Халеп, канадка Бьянка Андрееску и украинка Элина Свитолина. Участницы будут разделены на две группы. По две лучшие спортсменки из каждого квартета выйдут в полуфинал.

Итоговой турнир WTA проводится с 1972 года, победительница первого турнира получила $25 тыс., в 2019 году призовой фонд составит рекордные $14 млн (победительница получит $4,75 млн). Прошлогодней победительницей является Свитолина, из россиянок Итоговый турнир WTA выигрывала только Мария Шарапова (2004).