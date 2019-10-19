Союз биатлонистов России будет восстановлен в правах не раньше осени 2020 года

МЮНХЕН, 19 октября. /ТАСС/. Повестка дня конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) осталась неизменной, ни одна из национальных федераций не стала инициировать рассмотрение на нем вопроса восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР). Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Конгресс IBU начался в субботу в Мюнхене. Исполком IBU ранее дважды отказался включать вопрос статуса СБР на рассмотрение высшего руководящего органа. Несмотря на это, вопрос восстановления прав СБР мог быть рассмотрен на конгрессе, если бы с подобным предложением во время заседания выступила одна или несколько национальных федераций. Однако когда речь на конгрессе зашла о включении в повестку заседания дополнительных вопросов, такого предложения не прозвучало, и она осталась неизменной. Таким образом, рассмотрение статуса СБР отложено до следующего конгресса, который пройдет осенью 2020 года в Праге.

На последней встрече рабочей группы по восстановлению прав СБР, которая прошла в конце сентября в Москве, IBU настаивал на том, что невыполненными оставались четыре из 12 пунктов дорожной карты. СБР считает, что проблемным остается только один пункт - компенсация расходов, которые IBU понес из-за допингового расследования дел российских биатлонистов. Их международная федерация оценила в €700 тыс., вернув большую часть, когда удержала €550 тыс. из выплат, полагавшихся СБР по итогам прошлого сезона.

Что касается трех других условий, то исполнительный директор СБР Сергей Голиков, входящий в рабочую группу, считает, что они не имеют временных рамок для исполнения. Работа по ним ведется постоянно и претензий по их выполнению у IBU не возникало. Речь идет о процессе проверки на допинг российских биатлонистов Международным агентством тестирования (ITA) и о сотрудничестве в расследовании прошлых допинговых дел.

СБР ограничили в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой IBU. Также СБР лишен представительства в IBU и не имеет права голоса на конгрессе.