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ATP

Двукратный финалист Кубка Дэвиса Александр Волков умер в возрасте 52 лет

О смерти бывшего теннисиста сообщил Евгений Кафельников
Александр Волков. 1994 год Уткин Игорь, Яковлев В./ТАСС
Описание
Александр Волков. 1994 год
© Уткин Игорь, Яковлев В./ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полуфиналист Открытого чемпионата США по теннису и двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России Александр Волков скончался на 53-м году жизни. Об этом сообщил вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников в своем Twitter.

Причины смерти не уточняются.

"В это невозможно поверить. Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса. Покойся с миром, мой друг", - говорится в сообщении.

Волков выступал с 1986 по 1997 год. В 1993 году он вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису (турнир серии Большого шлема), в котором уступил американцу Питу Сампрасу. В составе сборной России дважды выходил в финал Кубка Дэвиса (1994, 1995).

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