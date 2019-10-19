Двукратный финалист Кубка Дэвиса Александр Волков умер в возрасте 52 лет

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полуфиналист Открытого чемпионата США по теннису и двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России Александр Волков скончался на 53-м году жизни. Об этом сообщил вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников в своем Twitter.

Причины смерти не уточняются.

"В это невозможно поверить. Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса. Покойся с миром, мой друг", - говорится в сообщении.