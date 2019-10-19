Двукратный финалист Кубка Дэвиса Александр Волков умер в возрасте 52 лет

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полуфиналист Открытого чемпионата США по теннису и двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России Александр Волков скончался на 53-м году жизни. Об этом сообщил вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников в своем Twitter.
Причины смерти не уточняются.
"В это невозможно поверить. Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса. Покойся с миром, мой друг", - говорится в сообщении.
В это невозможно поверить!!!!!!!! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса..... ! Покойся с миром мой друг. pic.twitter.com/mdIJizHZlF— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) October 19, 2019
Волков выступал с 1986 по 1997 год. В 1993 году он вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису (турнир серии Большого шлема), в котором уступил американцу Питу Сампрасу. В составе сборной России дважды выходил в финал Кубка Дэвиса (1994, 1995).