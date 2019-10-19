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ATP

Марат Сафин назвал смерть теннисиста Волкова уходом целой эпохи

Полуфиналист Открытого чемпионата США скончался на 53-м году жизни

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Двукратный победитель турниров Большого шлема Марат Сафин назвал смерть теннисиста Александра Волкова ужасной утратой и уходом целой эпохи. Такое мнение Сафин высказал ТАСС в субботу.

Ранее в субботу стало известно, что полуфиналист Открытого чемпионата США по теннису и двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России Волков скончался на 53-м году жизни.

"Позвонили товарищи и сказали, что такое произошло. Ужасная новость и утрата. Ушла целая эпоха", - сказал Сафин.

Волков выступал с 1986 по 1998 год. В 1993 году он вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису (турнир серии Большого шлема), в котором уступил американцу Питу Сампрасу. В составе сборной России дважды выходил в финал Кубка Дэвиса (1994, 1995).

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