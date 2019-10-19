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Зимние олимпийские виды спорта

Бестемьянова: фигуристку Туктамышеву засудили в короткой программе на Гран-при в США

Россиянка занимает пятое место, получив 67,28 балла

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российскую фигуристку Елизавету Туктамышеву засудили в короткой программе первого в сезоне этапа Гран-при в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Такое мнение ТАСС в субботу высказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Девушки представили короткие программы в рамках этапа Гран-при в США в субботу. 15-летняя Анна Щербакова, для которой нынешний этап стал дебютным на взрослом уровне, допустила падение на дорожке шагов и за свой прокат получила 67,60 балла. Туктамышева смогла чисто выполнить тройной аксель, однако судьи вычли у 22-летней фигуристки баллы за ошибку на выезде с каскада "тройной тулуп - тройной тулуп", а также усмотрели недокрут на тройном лутце. После короткой программы Щербакова занимает четвертое место, Туктамышева (67,28 балла) - пятое, лидирует американка Брейди Теннэлл (75,10), второй идет японка Каори Сакамото (73,25), третьей - ее соотечественница Вакаба Хигути (71,76).

"Мне немножко обидно за Лизу Туктамышеву, потому что незначительная шероховатость в выезде на каскаде убрала ее так сильно, - сказала Бестемьянова. - Я считаю, что ее слегка недооценили, немножко засудили. Но они (Туктамышева и тренер спортсменки Алексей Мишин) работают при таком опыте, у меня это вызывает восхищение и уважение".

Также Бестемьянова призвала не принижать заслуги фигуристок из других стран. "Не говорит ли это о том, что мы стали чрезмерно восхищаться всем тем, что происходит? Абсолютно не берем в расчет то, что другие фигуристки мира тоже работают и прибавляют, - сказала Бестемьянова. - Всеобщая истерия о том, что наши лучше всех, сыграла не очень хорошую роль для нас, во-первых, для Ани Щербаковой, ну нельзя падать в дорожке, понимаю, что дебют для нее, но были шероховатости".

При этом собеседница агентства считает, что россиянки еще смогут побороться за высокие места в произвольной программе. "Завтра произвольная программа, Аня будет четверной прыгать, Лиза - тройные аксели, поэтому не надо минорных нот, - сказала Бестемьянова. - Аня - дебютантка взрослого Гран-при, мне показалось, она не каталась в полную силу, я предполагаю, что дело в смене времени, при сложнейших элементах это непросто. Но у нее все еще впереди".

Произвольная программа у девушек на этапе Гран-при в Лас-Вегасе пройдет в воскресенье, начало - в 07:01 мск.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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