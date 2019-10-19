Авербух: фигуристка Щербакова пойдет ва-банк, чтобы пробиться в финал серии Гран-при

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова пойдет ва-банк, чтобы занять как минимум второе место на этапе Гран-при в Лас-Вегасе (США) и пробиться в финал серии. Таким мнением с ТАСС поделился серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух.

Щербакова занимает четвертое место после короткой программы на турнире Skate America - первом в сезоне этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). 15-летняя подопечная Этери Тутберидзе, дебютировавшая на взрослом Гран-при, получила за выступление 67,60 балла. Россиянка Елизавета Туктамышева занимает пятое место (67,28), Станислава Константинова - 11-е (48,27).

"Конечно, сказалось волнение - она катается на запредельных высотах, она гонится за своими товарищами по команде - Трусовой, Загитовой, Косторной, которые также выступают на максимум. Волнение - это колоссальный груз, но если она с ним справится, она пойдет ва-банк. Шанс выйти на второе место есть точно, и это сохранит для Ани возможность выхода в финал серии".

Первое место по итогам короткой программы занимает американка Брэди Теннел, набравшая 75,10 балла, что является лучшим результатом в ее карьере. Теннел 21 год, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, также в ее активе золото командного Кубка мира. Второй идет японка Каори Сакамото (73,25), третьей - ее соотечественница Вакаба Хигути (71,76). Произвольную программу одиночницы представят в воскресенье.