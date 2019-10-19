Авербух считает странным судейство в мужском одиночном катании на Гран-при в США

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Судейство в короткой программе мужского турнира на первом в сезоне этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе (штат Невада, США) было странным. Такое мнение ТАСС высказал российский хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух.

Мужчины представили короткие программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе в ночь на субботу. Россиянин Дмитрий Алиев с результатом 96,57 балла занимает промежуточное второе место, лидирует двукратный чемпион мира американец Натан Чен (102,71), третьим идет канадец Киган Мессинг (96,34). В ходе своего проката Алиев чисто выполнил один из самых сложных каскадов в мужском одиночном катании - "четверной лутц - тройной тулуп".

"Странно, конечно, судейство мужского одиночного катания, блестяще выступал канадец [Мессинг] с точки зрения дорожек шагов и вращения. Но в короткой программе, которая так много решает, сравнить сложнейший каскад Алиева "лутц-тулуп" с каскадом "тулуп-тулуп" (Мессинг исполнял комбинацию из четверного и тройного тулупов, она имеет меньшую стоимость в сравнении с каскадом Алиева - прим. ТАСС), после которого он получил почти такие же оценки? Будем болеть за Диму в произвольной программе".

Произвольная программа у мужчин на этапе Гран-при в Лас-Вегасе пройдет в воскресенье, начало - 01:00 мск.