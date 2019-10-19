Авербух считает несправедливым снижение оценки за компоненты фигуристке Туктамышевой

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Судьи несправедливо снижают оценки за владение коньком, связки, артистизм и передачу музыки и образа российской фигуристке Елизавете Туктамышевой. Таким мнением с ТАСС поделился серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух.

Туктамышева занимает пятое место (67,28 балла) после короткой программы на турнире Skate America - первом в сезоне этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На четвертом месте Анна Щербакова (67,60), Станислава Константинова - 11-я (48,27).

"Думаю, что давление, которому подвергаются наши девочки внутри команды, сказалось на ее выступлении - Лиза, понимая, что может оторваться от соперниц, хотела выдать все, но после блестящего тройного акселя психологически сбилась и совершила непонятные ошибки. Я снимаю шляпу перед профессором [Алексеем] Мишиным (тренер Туктамышевой - прим. ТАСС), и перед Лизой - она большая умница, прибавила стабильности на тройном акселе, но я искренне не понимаю, почему ей все время убирают компоненты", - отметил Авербух.

"Программы, которые Лиза поставила с Ше-Линн (Ше-Линн Бурн, канадский хореограф - прим. ТАСС), мне очень нравятся. Не понимаю, почему такой спад оценок на компонентах. Обидно, жалко, это уже какой-то стереотип", - подчеркнул Авербух.

Первое место по итогам короткой программы занимает американка Брэди Теннел, набравшая 75,10 балла, что является лучшим результатом в ее карьере. Теннел 21 год, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, также в ее активе золото командного Кубка мира. Второй идет японка Каори Сакамото (73,25), третьей - ее соотечественница Вакаба Хигути (71,76).