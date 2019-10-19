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Футбол в России

Александр Григорян подал в отставку с поста главного тренера ФК "Тамбов"

В субботу команда в домашнем матче проиграла "Уралу"
Александр Григорян Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Григорян
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 19 октября. Главный тренер футбольного клуба "Тамбов" Александр Григорян подал в отставку. Об этом сообщили в эфире телеканала "Матч премьер".

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В субботу "Тамбов" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в домашнем матче 13-го тура чемпионата России.

Григорян возглавил "Тамбов" в апреле этого года, при нем клуб занял первое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и напрямую вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ). В РПЛ клуб занимает последнее место в турнирной таблице с 8 очками - две победы, две ничьи и девять поражений. 25 сентября "Тамбов" проиграл томской "Томи" со счетом 0:4 и вылетел из Кубка России.

Григорян тренировал женскую команду "Лада" из Тольятти, с которой становился чемпионом России (2004) и четыре раза обладателем Кубка России (2002, 2003, 2004, 2005). Специалист становился трехкратным чемпионом России (2007, 2008, 2009) и обладателем Кубка России (2007, 2008, 2009) в качестве главного тренера пермского женского клуба "Звезда-2005". В мужском футболе он руководил командами "СКА-Хабаровск", "Луч-Энергия", "Тосно", "Анжи".

Теги
Российский футбол
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