Симонян надеется на завершение пятиматчевой серии поражений ФК "Спартак"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Бывший нападающий "Спартака", первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян выразил надежду на то, что красно-белые прервут серию из пяти поражений подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ) во встрече 13-го тура против казанского "Рубина". Об этом Симонян рассказал журналистам.

Матч между "Спартаком" и "Рубином" состоится в субботу в Москве на стадионе "Открытие-Арена". Начало встречи - 16:30 мск. Последнюю победу в чемпионате России красно-белые одержали 25 августа в гостевой игре с "Крыльями Советов" (2:1), после чего поочередно уступили "Зениту" (0:1), "Уралу" (1:2), "Уфе" (0:1), "Оренбургу" (1:2) и "Краснодару" (1:2).

"У меня уже не ожидания, а желание, и оно одно - чтобы серия закончилась, - сказал Симонян. - Я уже 73-й год в футболе. И я не помню, чтобы в середине сезона команду обновляли на 60 процентов. Тем более поменяв основных игроков"

"У команды же должно быть время сыграться. Что делать? Это знает Федун, не мы. Наше мнение никто не спрашивает", - добавил бывший нападающий "Спартака".

На вопрос о том, верит ли Симонян в нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, он ответил: "Как я могу в него верить, если я его не знаю? Я не знаком с ним. Так же как и не знаю некоторых игроков, которые сегодня выйдут в стартовом составе".

После 12 матчей "Спартак" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. "Рубин", в активе которого также 14 очков, располагается на 11-й строчке, опережая красно-белых по дополнительным показателям.