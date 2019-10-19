IBU заявил, что Союз биатлонистов России выполнил только 6 из 12 условий восстановления

МЮНХЕН, 19 октября. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что Союз биатлонистов России (СБР) выполнил только 6 из 12 условий восстановления своих прав. Об этом на конгрессе IBU в Мюнхене заявила исполняющая обязанности антидопингового менеджера организации Сара Фуссек.

Конгресс IBU в Мюнхене в субботу не стал рассматривать вопрос восстановления прав СБР. Рассмотрение этого вопроса отложено до следующего конгресса, который пройдет осенью 2020 года в Праге. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой IBU. Также СБР лишен представительства в IBU и не имеет права голоса на конгрессе.

Фуссек, выступая перед конгрессом, сообщила, что СБР погасил долги, связанные с внесоревновательным тестированием российских биатлонистов, оплатил церемонии перераспределения медалей, назначил представителя в медицинский комитет IBU. СБР также соблюдает все требования кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA) и антидопинговых правил IBU, оказал содействие в предоставлении IBU доступа к необработанным аналитическим данным биатлонистов из московской лаборатории. Также отмечено, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сейчас соответствует всем требованиям кодекса WADA.

На последнем пункте Фуссек остановилась подробнее, поскольку он требует дополнительного мониторинга. "WADA получило данные в начале года, но в процессе проверки было выявлено, что с ними проводились манипуляции, так что ситуация по выполнению этого критерия должна отслеживаться дальше", - заметила она.

Два пункта IBU считает полностью невыполненными. По словам Фуссек, дело биатлонистки Маргариты Васильевой, которая была дисквалифицирована за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов, не позволяет признать выполненным пункт 11, который говорит о том, что все российские биатлонисты должны быть успешно протестированы в соответствии с планом IBU. Также она обратила внимание на то, что СБР не погасил еще 150 из 700 тыс. евро, которые IBU потратил на расследование допинговых дел российских спортсменов.

Еще четыре условия, по мнению IBU, СБР выполнил частично. Речь идет о создании программы профилактики допинга, которая будет включать обучение медперсонала, тренеров, спортсменов, специалистов и других сотрудников, и сотрудничестве при расследовании возможных сокрытий положительных проб в прошлом.