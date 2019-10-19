Щербакова и Туктамышева не вошли в тройку по итогам короткой программы на Гран-при в США

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева не смогли попасть в первую тройку по итогам короткой программы первого в сезоне этапа Гран-при, который проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Щербакова занимает промежуточное четвертое место, Туктамышева - пятое, Станислава Константинова идет 11-й. Предполагалось, что соревнования в Лас-Вегасе станут своеобразной пробой пера для российских фигуристок перед сложным сезоном. Конкуренция в женском одиночном катании на стартовом этапе Гран-при была на более чем приемлемом уровне. Главными соперницами россиянок на этапе являются американка Брейди Теннэлл, личный рекорд которой в короткой программе составлял 74,81 балла, а также японка Каори Сакамото (76,95). Щербакова, в арсенале которой присутствует сложнейший из всех видов четверных прыжков - лутц, и Туктамышева, на раз-два прыгающая тройной аксель, должны были без проблем их обходить.

Главным было - прокатать свои программы чисто, что особенно сложно в условиях длительного перелета. Дорога до Лас-Вегаса для всех троих российских спортсменок получилась сложной, однако на тренировках перед стартом соревнований дела у них шли хорошо. Щербакова и Туктамышева оттачивали свои прыжки повышенной сложности (они же - "ультра-си"), причем делали это с завидным успехом. Сохрани они эту уверенность на прокат - их было бы не остановить. Но в итоге что-то пошло не так. Тяжело выделить одну причину, почему вдруг все получилось так, как получилось, а еще вероятнее то, что причин тому несколько. Но одна из них почти наверняка кроется в неудобном расписании. Короткая программа у женщин началась в 21:00 по местному времени (07:00 мск), россиянкам, безусловно, было тяжело перестроиться. 15-летняя Щербакова, для которой этот этап является первым в карьере на взрослом уровне, вышла на прокат с заметным волнением. Начало выступления, впрочем, выдалось хорошим - фигуристка безошибочно выполнила двойной аксель со сложным выездом, а также тройной флип. Судьи, несмотря на то, что Щербакова совсем недавно начала выступать на взрослом уровне, уже весьма благосклонно к ней относятся и выставляют хорошие надбавки за элементы. Строгие судьи и ошибки россиянок Далее в программе у Щербаковой был запланирован каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. На последнем прыжке арбитры разглядели у россиянки недокрут и снизили ей баллы за элемент. Визуально элемент получился безошибочным. Однако затем, когда прыжковая часть была позади, Щербакова допустила досадную ошибку. В середине дорожки шагов фигуристка буквально на долю секунды потеряла концентрацию и упала. Несмотря на то, что элемент был оценен на максимально возможный (четвертый) уровень сложности, россиянка получила за него штраф в один балл за падение в дополнение к отрицательным оценкам за качество исполнения (GOE). Итог - 67,60 балла.

Туктамышева выходила на лед следом за Щербаковой. Перед прокатом 22-летняя фигуристка вместе с тренером Алексеем Мишиным решили немного упростить короткую программу, заменив каскад "тройной флип - тройной тулуп" на более дешевый "тройной тулуп - тройной тулуп". Видимо, расчет был на качество исполнения элемента, ведь флип для Туктамышевой - сложный прыжок, на нем фигуристка нередко ошибается. В итоге это решение не принесло дивидендов. Туктамышева открыла программу чистым тройным акселем, а вот выезд из каскада получился смазанным, из-за чего россиянка не досчиталась баллов. А после этого арбитры усмотрели у нее недокрут на тройном лутце. Туктамышева - одна из лучших исполнительниц данного прыжка, так что в верность решения судей верится с трудом. Аналогичного мнения придерживается и олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова. "Мне немножко обидно за Лизу Туктамышеву, потому что незначительная шероховатость в выезде на каскаде убрала ее так сильно, - сказала она ТАСС. - Я считаю, что ее слегка недооценили, немножко засудили". Туктамышева за свой прокат получила 67,28 балла. "Ну, не сложилось, - сказал в беседе с ТАСС Мишин. - Она была готова гораздо лучше, была готова бороться за самые высокие места. Но не получилось". Возрождение Алиева После короткой программы лидирует Теннэлл (75,10 балла), второй идет Сакамото (73,25), третьей - японка Вакаба Хигути (71,76). Теперь российским фигуристкам предстоит реабилитироваться в произвольной программе, и на это у них есть все шансы. Согласно заявочному листу с сайта Международного союза конькобежцев (ISU), Щербакова планирует исполнять в произвольной программе сразу два четверных лутца, один из которых - в каскаде с тройным тулупом, а Туктамышева - два тройных акселя (один - в комбинации с двойным тулупом). Такого технического контента им с лихвой должно хватить для того, чтобы отыграть отставание от конкуренток.