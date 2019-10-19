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Серия Гран-при по фигурному катанию

Щербакова и Туктамышева не вошли в тройку по итогам короткой программы на Гран-при в США

Российские фигуристки занимают четвертое и пятое места соответственно
Анна Щербакова EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Описание
Анна Щербакова
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева не смогли попасть в первую тройку по итогам короткой программы первого в сезоне этапа Гран-при, который проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Щербакова занимает промежуточное четвертое место, Туктамышева - пятое, Станислава Константинова идет 11-й.

Предполагалось, что соревнования в Лас-Вегасе станут своеобразной пробой пера для российских фигуристок перед сложным сезоном. Конкуренция в женском одиночном катании на стартовом этапе Гран-при была на более чем приемлемом уровне. Главными соперницами россиянок на этапе являются американка Брейди Теннэлл, личный рекорд которой в короткой программе составлял 74,81 балла, а также японка Каори Сакамото (76,95). Щербакова, в арсенале которой присутствует сложнейший из всех видов четверных прыжков - лутц, и Туктамышева, на раз-два прыгающая тройной аксель, должны были без проблем их обходить.

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Главным было - прокатать свои программы чисто, что особенно сложно в условиях длительного перелета. Дорога до Лас-Вегаса для всех троих российских спортсменок получилась сложной, однако на тренировках перед стартом соревнований дела у них шли хорошо. Щербакова и Туктамышева оттачивали свои прыжки повышенной сложности (они же - "ультра-си"), причем делали это с завидным успехом. Сохрани они эту уверенность на прокат - их было бы не остановить.

Но в итоге что-то пошло не так. Тяжело выделить одну причину, почему вдруг все получилось так, как получилось, а еще вероятнее то, что причин тому несколько. Но одна из них почти наверняка кроется в неудобном расписании. Короткая программа у женщин началась в 21:00 по местному времени (07:00 мск), россиянкам, безусловно, было тяжело перестроиться.

15-летняя Щербакова, для которой этот этап является первым в карьере на взрослом уровне, вышла на прокат с заметным волнением. Начало выступления, впрочем, выдалось хорошим - фигуристка безошибочно выполнила двойной аксель со сложным выездом, а также тройной флип. Судьи, несмотря на то, что Щербакова совсем недавно начала выступать на взрослом уровне, уже весьма благосклонно к ней относятся и выставляют хорошие надбавки за элементы.

Строгие судьи и ошибки россиянок

Далее в программе у Щербаковой был запланирован каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. На последнем прыжке арбитры разглядели у россиянки недокрут и снизили ей баллы за элемент. Визуально элемент получился безошибочным.

Однако затем, когда прыжковая часть была позади, Щербакова допустила досадную ошибку. В середине дорожки шагов фигуристка буквально на долю секунды потеряла концентрацию и упала. Несмотря на то, что элемент был оценен на максимально возможный (четвертый) уровень сложности, россиянка получила за него штраф в один балл за падение в дополнение к отрицательным оценкам за качество исполнения (GOE). Итог - 67,60 балла.

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Туктамышева выходила на лед следом за Щербаковой. Перед прокатом 22-летняя фигуристка вместе с тренером Алексеем Мишиным решили немного упростить короткую программу, заменив каскад "тройной флип - тройной тулуп" на более дешевый "тройной тулуп - тройной тулуп". Видимо, расчет был на качество исполнения элемента, ведь флип для Туктамышевой - сложный прыжок, на нем фигуристка нередко ошибается.

В итоге это решение не принесло дивидендов. Туктамышева открыла программу чистым тройным акселем, а вот выезд из каскада получился смазанным, из-за чего россиянка не досчиталась баллов. А после этого арбитры усмотрели у нее недокрут на тройном лутце. Туктамышева - одна из лучших исполнительниц данного прыжка, так что в верность решения судей верится с трудом.

Аналогичного мнения придерживается и олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова. "Мне немножко обидно за Лизу Туктамышеву, потому что незначительная шероховатость в выезде на каскаде убрала ее так сильно, - сказала она ТАСС. - Я считаю, что ее слегка недооценили, немножко засудили".

Туктамышева за свой прокат получила 67,28 балла. "Ну, не сложилось, - сказал в беседе с ТАСС Мишин. - Она была готова гораздо лучше, была готова бороться за самые высокие места. Но не получилось".

Возрождение Алиева

После короткой программы лидирует Теннэлл (75,10 балла), второй идет Сакамото (73,25), третьей - японка Вакаба Хигути (71,76). Теперь российским фигуристкам предстоит реабилитироваться в произвольной программе, и на это у них есть все шансы. Согласно заявочному листу с сайта Международного союза конькобежцев (ISU), Щербакова планирует исполнять в произвольной программе сразу два четверных лутца, один из которых - в каскаде с тройным тулупом, а Туктамышева - два тройных акселя (один - в комбинации с двойным тулупом). Такого технического контента им с лихвой должно хватить для того, чтобы отыграть отставание от конкуренток.

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В соревнованиях спортивных пар на турнире от России выступают Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, для которых данный сезон - второй на взрослом уровне. Фигуристы в короткой программе исполнили техническую заявку без ошибок, однако по компонентам уступили китайцам Пэн Чэн и Цзинь Яну (72,73) и с результатом 71,25 балла занимают второе место. Третьими идут американцы Эшли Кейн и Тимоти Ледук (68,20).

"Есть две-три пары, которые могут представлять интерес, - сказал ТАСС заслуженный тренер России Олег Васильев. - У участников было много ошибок, надо отметить, что добираться до Лас-Вегаса было тяжело, на перекладных практически. Проще только тем, кто живет в Северной Америке. Наших ребят можно поздравить с хорошим прокатом, держим за них кулаки".

После пар на лед вышли одиночники. Мужское катание в России в последние годы переживает не лучшие времена, так что болельщики перед каждым крупным соревнованием хоть и испытывают сдержанный оптимизм, но все же заранее настраиваются на то, что неудачи возможны. Однако в субботу у российских поклонников мужского фигурного катания был повод порадоваться.

Дмитрий Алиев - один из самых талантливых российских одиночников - в прошлом сезоне откровенно не блистал. В нынешнем фигурист поставил для себя цель улучшить свои результаты, и на текущий момент можно с уверенностью сказать, что ему это удается. Короткую программу в США фигурист выполнил безупречно - в начале выступления ему даже покорился сложнейший каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Его результат - 96,57 балла, сейчас лучше него только двукратный чемпион мира американец Натан Чен (102,71), третьим идет канадец Киган Мессинг (96,34), россиянин Роман Савосин (57,92) занимает 12-е место.

После окончания выступления Алиев признался, что доволен собой. "Если смотреть в целом, я очень доволен работой, которую проделал сегодня, - сказал он. - Я допустил небольшую ошибку на четверном тулупе и вращении, и это сказалось на моих баллах, но в общем я удовлетворен прокатом".

Элегантные Степанова и Букин

Позитивные эмоции оставили ритм-танцы российских дуэтов. Александра Степанова и Иван Букин пропустили сентябрьские прокаты сборной России по медицинским показаниям и не принимали участия в предсезонных турнирах, так что в Лас-Вегасе они впервые представили свои новые программы публике, ритм-танец на музыку из фильма "Мулен Руж" россиянам удался, однако не обошлось и без недочетов. К примеру, их секцию финнстепа (обязательного танца для нынешнего сезона) арбитры оценили лишь на второй уровень сложности. При этом судьи допустили ошибки при подсчете оценок дуэтов за дорожку паттерн-танца, однако пересчет баллов никак не повлиял на турнирный расклад.

Степановой и Букину еще предстоит накатать свои программы до автоматизма, и сами фигуристы понимают, сколько работы им предстоит в будущем. "Мы очень рады быть здесь, - сказала Степанова. - Это первое выступление с нашей новой программой перед зрителями. Мы понимаем, что многое еще предстоит улучшить, но мы рады находиться здесь, на первом этапе Гран-при".

"Мы все очень довольны их прокатом, мне кажется, для первого выхода в этом сезоне они очень стабильны, по-взрослому катались, они были очень красивы и элегантны, что имеет большое значение в танцах, - сказала ТАСС олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова. - Огромная благодарность [Валентину] Юдашкину за костюмы, мне очень понравился их танец. Конечно, были трудности - каток в Лас-Вегасе, на котором они выступают, нестандартен - он в длину и в ширину меньше. Поэтому у всех пар была нехватка в скорости, приходилось себя поджимать".

Лидерами после ритм-танца являются американцы Мэдисон Хаббэлл и Захари Донохью (84,97), вторыми идут Степанова и Букин (81,91), третьими - канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (79,17). Российский дуэт Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро занимает пятое место (71,18), дебютанты взрослого сезона Софья Шевченко и Игорь Еременко идут девятыми (66,79).

Соревновательная программа этапа в Лас-Вегасе продолжится позднее в субботу, в 23:09 мск пары представят произвольные программы. В час ночи 20 октября на лед выйдут мужчины, в 04:52 мск - танцоры, в 07:01 - женщины.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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