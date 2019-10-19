Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Гендиректор ФК "Тамбов" считает, что команде нужны перемены и встряска

При этом Ольга Коновалова считает, что у команды есть шансы на сохранение места в премьер-лиге

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольному клубу "Тамбов", который после 13 игр в Российской премьер-лиге (РПЛ) занимает последнее место в турнирной таблице, нужны перемены и встряска. Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

На эту тему
Александр Григорян подал в отставку с поста главного тренера ФК "Тамбов"

"Тамбов" в субботу в Саранске потерпел поражение от "Урала" (1:2). После финального свистка в эфире канала "Матч премьер" сообщили о том, что главный тренер тамбовчан Александр Григорян подал в отставку.

"Принимает ли руководство "Тамбова" отставку Григоряна? Я пока не могу комментировать - к сожалению, сегодня не в Саранске по личным причинам. Поэтому услышала [заявление Григоряна] тоже только в эфире", - сказала Коновалова.

"Думаю, нужно что-то делать, потому что результат совершенно плачевный. Нужна какая-то встряска, перемены", - добавила гендиректор "Тамбова", отвечая на вопрос о том, есть ли у команды перспективы с этим главным тренером.

Вместе с тем представитель руководства "Тамбова" заявила о том, что команда продолжит бороться за сохранение места в премьер-лиге. "Мы будем бороться до последнего. Думаю, у нас еще есть шансы остаться в РПЛ", - сказала Коновалова.

Григорян был назначен на пост главного тренера "Тамбова" в апреле 2019 года, сменив на этом посту Мурата Искакова. Под его руководством команда с первого места в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги вышла в РПЛ. После 13 туров в премьер-лиге команда из "Тамбова" занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков (две победы, две ничьи, девять поражений).

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Серия Гран-при по фигурному катанию
Авербух: российское женское одиночное катание слишком увлеклось внутренней борьбой
Российские фигуристки не вошли в первую тройку по итогам короткой программы на первом в сезоне этапе серии Гран-при
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС