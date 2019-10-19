Гендиректор ФК "Тамбов" считает, что команде нужны перемены и встряска

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольному клубу "Тамбов", который после 13 игр в Российской премьер-лиге (РПЛ) занимает последнее место в турнирной таблице, нужны перемены и встряска. Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

"Тамбов" в субботу в Саранске потерпел поражение от "Урала" (1:2). После финального свистка в эфире канала "Матч премьер" сообщили о том, что главный тренер тамбовчан Александр Григорян подал в отставку.

"Принимает ли руководство "Тамбова" отставку Григоряна? Я пока не могу комментировать - к сожалению, сегодня не в Саранске по личным причинам. Поэтому услышала [заявление Григоряна] тоже только в эфире", - сказала Коновалова.

"Думаю, нужно что-то делать, потому что результат совершенно плачевный. Нужна какая-то встряска, перемены", - добавила гендиректор "Тамбова", отвечая на вопрос о том, есть ли у команды перспективы с этим главным тренером.

Вместе с тем представитель руководства "Тамбова" заявила о том, что команда продолжит бороться за сохранение места в премьер-лиге. "Мы будем бороться до последнего. Думаю, у нас еще есть шансы остаться в РПЛ", - сказала Коновалова.

Григорян был назначен на пост главного тренера "Тамбова" в апреле 2019 года, сменив на этом посту Мурата Искакова. Под его руководством команда с первого места в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги вышла в РПЛ. После 13 туров в премьер-лиге команда из "Тамбова" занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков (две победы, две ничьи, девять поражений).