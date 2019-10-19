Авербух: российское женское одиночное катание слишком увлеклось внутренней борьбой

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российское женское одиночное фигурное катание увлеклось внутренней борьбой так, будто никто в мире больше не тренируется. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух.

Российские фигуристки не вошли в первую тройку по итогам короткой программы на первом в сезоне этапе серии Гран-при, который проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Анна Щербакова занимает четвертое место (67,60 балла), Елизавета Туктамышева - пятое (67,28), Станислава Константинова - 11-е (48,27). Первое место занимает американка Брэди Теннел (75,10), второй идет японка Каори Сакамото (73,25), третьей - ее соотечественница Вакаба Хигути (71,76).

"Мы очень увлеклись внутренней борьбой, как будто никто в мире больше не тренируется и не катается. И сегодня нам это очень хорошо продемонстрировала Брэди Теннел. Пусть у нее 75 баллов, а не 80, как было у Загитовой или Трусовой. Но 75 баллов - это результат Жени Медведевой в начале этого сезона", - отметил Авербух.

Произвольную программу на первом этапе Гран-при одиночницы представят в воскресенье.