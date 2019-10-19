"Ростов-Дон" уступил "Эсбьергу" в матче гандбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 19 октября. Российский женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" в гостях проиграл датскому "Эсбьергу" со счетом 26:31 в матче первого группового этапа Лиги чемпионов.

На данный момент "Ростов-Дон" занимает второе место в группе В, набрав три очка в трех встречах. Лидирует "Эсбьерг" (4 очка, 3 матча), на третьем месте идет румынский КСМ (3 очка, 2 матча), на четвертом - польский "Люблин" (0 очков, 2 матча). Встреча между румынской и польской командами пройдет позднее в субботу.

На групповом этапе 16 команд разделены на четыре группы, три лучшие команды из каждой группы выйдут во второй групповой этап. Команды, занявшие последние места в своих группах, продолжат борьбу в Кубке ЕГФ (второй по значимости клубный турнир в Европе).

Российский клуб потерпел первое поражение в последних 13 официальных матчах, до этого "Ростов-Дон" одержал 11 побед и один раз сыграл вничью. В последний раз "Ростов-Дон" проиграл венгерскому "Дьёру" в финале Лиги чемпионов прошлого сезона (24:25).

"Ростов-Дон" примет датский клуб в матче четвертого тура Лиги чемпионов 2 ноября.