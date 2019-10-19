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ATP

Чесноков считает, что к смерти теннисиста Волкова привело злоупотребление алкоголем

Чесноков отметил, что Волков был замечательным, дружелюбным человеком, сильным теннисистом с невероятным чувством мяча

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Причиной смерти российского теннисиста Александра Волкова могло стать злоупотребление алкоголем. Такое мнение ТАСС в субботу высказал советский и российский теннисист Андрей Чесноков.

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Волков скончался в субботу на 53-м году жизни. Об этом сообщил вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников в своем Twitter, причины смерти не уточняются.

"Волков - это часть моей теннисной жизни, знал его очень хорошо, мы вместе жили, играли в течение десяти лет. Он был очень хороший человек, просто замечательный, дружелюбный, не скандальный. Невероятный трудяга, который мог работать по 24 часа в сутки. Это был пахарь и очень талантливый теннисист, у которого было просто колоссальное чувство мяча", - сказал Чесноков.

"Не знаю, из-за чего точно погиб Саша, но он говорил мне, что не умеет пить, что стоит только начать и потом он не может остановиться, пока не дойдет до бессознательного состояния. Не знаю, стоит ли говорить об этом его недуге, но думаю, что именно это и стало причиной его смерти, - отметил Чесноков. - В конце мая звал его на чемпионат мира, а он ответил, что, скорее всего, не сможет выйти из запоя, я сказал, что чемпионат будет только в августе, что он успеет выйти из этого состояния и собраться, а он очень благодарил меня за то, что я на него рассчитываю. Он лечился, и полтора месяца назад мне сказали, что он вышел из больницы, что все нормально".

Волков выступал с 1986 по 1997 год. В 1993 году он вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису (турнир серии Большого шлема), в котором уступил американцу Питу Сампрасу. В составе сборной России дважды выходил в финал Кубка Дэвиса (1994, 1995).

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