Дюков: руководство РФС не ожидало, что сборная России так легко пройдет отбор Евро-2020

ТАСС, 19 октября. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что для него стал неожиданностью такой уверенный выход сборной России на чемпионат Европы 2020 года. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1" .

Сборная России 13 октября в Никосии обыграла команду Кипра со счетом 5:0 и за два тура до конца отборочного турнира гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата Европы.

"Оценка игры сборной самая положительная. Конечно, у нас не было никаких сомнений, что сборная успешно пройдет этот отбор, но для многих и для руководства РФС стало, скорее всего, неожиданностью то, что это произошло так легко. За этой легкостью, конечно, стоят огромная работа и очень тщательное, внимательное отношение к подготовке, к каждому матчу. Конечно, и ребята, и тренерский штаб - большие молодцы", - сказал Дюков.

"Болельщики поверили в нашу сборную, в то, что она в состоянии побеждать и решать серьезные турнирные задачи. Болельщики видят, что команда играет с полной самоотдачей. И последний матч с Кипром - яркий тому пример. Ведем в счете, соответственно, у нас есть явное игровое преимущество, играем в большинстве, но команда не останавливалась и играла с полной самоотдачей до финального свистка", - добавил глава РФС.

Сборная России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Команда Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице. Далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0). В следующем матче сборная России 16 ноября сыграет против команды Бельгии в Санкт-Петербурге, тремя днями позднее российские футболисты на выезде встретятся с командой Сан-Марино.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.