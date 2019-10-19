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"ВТБ Кубок Кремля"

Павлюченкова считает, что злость на себя помогла ей выйти в финал "ВТБ Кубка Кремля"

Спортсменке не понравилась собственная игра на тай-брейке во втором сете, третью партию она выиграла со счетом 6:1

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Волевые качества и злость на себя позволили российской теннисистке Анастасии Павлюченковой обыграть представительницу Чехии Каролину Мухову и выйти в финал турнира "ВТБ Кубок Кремля". Об этом она рассказала журналистам после встречи.

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Павлюченкова одержала победу над Муховой со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1. В финале победительница Кубка Кремля - 2014 сыграет с третьей сеяной турнира Белиндой Бенчич из Швейцарии.

"Играть на турнире у себя дома и выйти в финал - это невероятно. К тому же пять лет прошло с того момента, как я играла в финале "ВТБ Кубка Кремля", чувствую вторую молодость, - сказала 28-летняя Павлюченкова. - Сегодня я разозлилась на себя после второго сета - мне не понравилось, как я провела тай-брейк. Проявила волевые качества в третьем, это все мне помогло добиться победы".

"ВТБ Кубок Кремля" завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков. В прошлом году "ВТБ Кубок Кремля" в женском одиночном разряде выиграла россиянка Дарья Касаткина.

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"ВТБ Кубок Кремля"
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