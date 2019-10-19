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"ВТБ Кубок Кремля"

Стипендии фонда Ельцина вручили лучшим юным теннисистам России на "ВТБ Кубке Кремля"

Впервые молодые спортсмены были отмечены на Кубке Кремля в 2004 году

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Стипендии фонда первого президента РФ Бориса Ельцина вручили лучшим молодым теннисистам России на "ВТБ Кубке Кремля". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В торжественной церемонии, состоявшейся на центральном корте, приняли участие Наина Ельцина, Татьяна Юмашева, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, а также легендарные теннисисты Евгений Кафельников, Анастасия Мыскина и Марат Сафин.

"В 2004 году была заложена традиция приветствовать на Кубке Кремля наших юных талантливых теннисистов. И с тех пор стипендии Ельцина вручаются 12 юношам и 12 девушкам. Это происходит 15 лет подряд, и это очень хорошая традиция: отмечать наших молодых теннисистов в присутствии звезд", - заявила Наина Ельцина.

Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское". "Турнир жив благодаря Борису Николаевичу Ельцину - в 1994-1995 годах Кубок Кремля мог прекратить существование", - напомнил Тарпищев.

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"ВТБ Кубок Кремля"
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