Симонян: ничья в матче РПЛ между "Спартаком" и "Рубином" закономерна

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Ничья в матче 13-го тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Рубином" является закономерным результатом. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал бывший нападающий красно-белых, первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

"Спартак" в субботу в Москве на "Открытие-Арене" сыграл вничью с "Рубином" со счетом 0:0. В этой встрече прервалась пятиматчевая серия поражений красно-белых. Первую игру во главе "Спартака" провел немецкий специалист Доменико Тедеско.

"Новая команда, не важно, какие игроки, - сказал Симонян. - Сегодняшний результат закономерен, он исходит из характера игры. Хорошо, что Спартак сегодня так сыграл".

"Требуется время. Сколько? Лучше задать вопрос тренеру, сколько ему надо на постановку игры", - добавил бывший форвард "Спартака".