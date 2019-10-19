"Атлетико" и "Валенсия" сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 19 октября. "Атлетико" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Валенсией" в домашнем матче 9-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе хозяев гол с пенальти на 36-й минуте забил Диего Коста, у гостей отличился Даниэль Парехо (82). Пенальти в ворота "Валенсии" был назначен после того, как полузащитник сборной России Денис Черышев сыграл рукой в штрафной площади. На 91-й минуте матча полузащитник "Валенсии" Ли Кан Ин получил красную карточку.

"Атлетико" не проигрывает уже пятый матч в чемпионате Испании, в активе клуба четыре ничьи и одна победа, "Валенсия" также не знает поражений на протяжении пяти матчей, одержав две победы и трижды сыграв вничью.

В турнирной таблице "Атлетико" занимает четвертое место, набрав 16 очков, "Валенсия" поднялась на шестую строчку, в активе команды 13 очков. В следующем туре "Атлетико" примет "Атлетик" 26 октября, "Валенсия" днем позднее сыграет с "Осасуной" в гостевом матче.

"Атлетико" выступает в одной группе в Лиге чемпионов с российским "Локомотивом", первый матч между командами, который прошел в Москве, завершился победой "Атлетико" со счетом 2:0, второй матч пройдет 11 декабря в Мадриде.