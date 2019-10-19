"Севастополь" разгромил ФК "Фаворит - ВД Кафа" в матче чемпионата Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. "Севастополь" победил клуб "Фаворит - ВД Кафа" со счетом 4:1 в гостевом матче 10-го тура чемпионата Крыма по футболу.

В составе победителей мячи забили Евгений Прокопенко (41-я и 54-я минуты), Редван Османов (66) и Игорь Рогованов (88), у хозяев отличился Алексей Курзенев (90).

В других матчах тура "Кызылташ" проиграл "Евпатории" (0:2), "Океан" уступил "ТСК-Таврии" (1:3), а "Крымтеплица" обыграла "Инкомспорт" (2:1).

В турнирной таблице лидирует "ТСК-Таврия", в активе которой 24 очка, далее следуют "Евпатория" (23), "Севастополь" (18), "Крымтеплица" и "Кызылташ" (по 15), "Фаворит - ВД Кафа" (10), "Инкомспорт" (4) и "Океан" (2).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь".