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КХЛ

ЦСКА одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв "Трактор"

Встреча завершилась со счетом 3:0

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 3:0 обыграл челябинский "Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в матче забросили Иван Телегин (25-я минута), Иржи Секач (51) и Михаил Григоренко (59).

Столичный клуб обыграл "Трактор" в шести последних домашних матчах. В последний раз челябинский клуб побеждал в Москве 9 октября 2013 года (3:1). "Трактор" не может обыграть ЦСКА с 1 февраля 2017 года, тогда в домашней игре челябинский клуб одолел столичную команду со счетом 4:3.

Всего команды провели 24-й очный матч в КХЛ, ЦСКА одержал 14-ю победу. ЦСКА не проигрывает уже шестой матч подряд, в последний рад столичный клуб уступил в домашнем матче против подольского "Витязя" (1:2) 3 октября. "Трактор" потерпел четыре поражения кряду, клуб из Челябинска в последний раз выигрывал 9 октября в домашней встрече с московским "Динамо" (3:2).

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав в 19 матчах 33 очка, "Трактор" идет на восьмом месте на Востоке, в активе команды 18 баллов в 22 играх. В следующем матче ЦСКА сыграет дома с нижегородским "Торпедо" 21 октября, "Трактор" в этот же день в Ярославе сыграет с местным "Локомотивом".

В другом матче игрового дня уфимский "Салават Юлаев" дома обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 3:1. Форвард уфимской команды Данис Зарипов стал четверым хоккеистом в истории КХЛ, который провел 700 матчей в лиге. Ранее такое достижение устанавливали Денис Кокарев (701 матч), Евгений Бирюков (740) и Сергей Мозякин (750).

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