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Футбол в России

Докампо: сыграв вничью со "Спартаком" в матче РПЛ, "Рубин" потерял два очка

Встреча в Москве завершилась со счетом 0:0

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Рубин" не может быть до конца доволен ничьей в матче 13-го тура чемпионата России против "Спартака", в Москве команда потеряла два очка. Такое мнение во флеш-интервью в эфире канала "Матч Премьер" высказал главный тренер казанцев Эдуардо Докампо.

"Рубин" в субботу в Москве на "Открытие-Арене" сыграл вничью со "Спартаком". Встреча завершилась со счетом 0:0. В этой встрече гости продлили серию без поражений до трех матчей (одна победа и две ничьих).

"Ничья со "Спартаком" - приобретение или потеря очков? И то, и другое, - сказал Докампо. - Если бы мне до матча сказали, что будет такой результат, мы были бы довольны. Но после игры, учитывая то, что у нас было преимущество и то, как складывался матч, думаю, что мы потеряли два очка".

"Перестановки в составе соперника? Мы не ожидали, что "Спартак" отдаст нам инициативу и мяч. Но это их дело", - отметил главный тренер "Рубина",

В турнирной таблице "Рубин" располагается на восьмой строчке, набрав 15 очков. "Спартак" располагается на девятой позиции, имея в своем активе 15 очков и уступая казанцам по дополнительным показателям. В 14-м туре "Рубин" 25 октября дома сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Спартак" двумя днями позже на выезде сыграет с "Локомотивом".

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Российский футбол
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