Хоккеист ЦСКА Григоренко назвал матч с "Трактором" равным

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко считает, что игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с челябинским "Трактором" была равной, несмотря на счет. Такое мнение Григоренко высказал в субботу журналистам.

Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 3:0. Григоренко стал автором третьей заброшенной шайбы.

"Сегодня [вратарь ЦСКА] Илья Сорокин здорово сыграл, оставил нас в игре. Забили нужные голы, а в принципе игра была довольно-таки равной. Василий Демченко (вратарь "Трактора" - прим. ТАСС) тоже хорошо играл, в паре моментов спас", - отметил Григоренко.

Нападающий ЦСКА Иван Телегин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. "Телегин был сегодня в огне. Первый гол хорошо забил, потом отличный пас отдал на второй - молодец", подчеркнул Григоренко.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав в 19 матчах 33 очка, "Трактор" идет на восьмом месте на Востоке, в активе команды 18 баллов в 22 играх. В следующем матче ЦСКА сыграет дома с нижегородским "Торпедо" 21 октября.