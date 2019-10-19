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КХЛ

Форвард ЦСКА Капризов получил травму в матче КХЛ с "Трактором"

Хоккеист покинул площадку во втором периоде и больше на льду не появлялся
Кирилл Капризов Михаил Александров/ТАСС
Описание
Кирилл Капризов
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов получил травму в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с челябинским "Трактором". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер армейцев Игорь Никитин.

Встреча прошла в субботу в Москве и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:0. Капризов покинул площадку во втором периоде и больше на льду не появлялся.

"У него есть повреждение, насколько серьезное - врачи посмотрят", - сказал Никитин.

22-летний Капризов с 21 очком (12 шайб + 9 результативных передач) является лучшим бомбардиром ЦСКА в нынешнем сезоне. Во всей лиге он занимает второе место, уступая только нападающему московского "Динамо" Вадиму Шипачеву (22 очка).

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав в 19 матчах 33 очка. В следующей встрече армейцы сыграют дома с нижегородским "Торпедо" 21 октября.

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