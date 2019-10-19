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"ВТБ Кубок Кремля"

Маннарино победил Сеппи и вышел в финал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

Встреча завершилась в двух сетах

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Французский теннисист Адриан Маннарино переиграл итальянца Андреаса Сеппи в полуфинале турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское".

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 31-летнего француза. Спортсмены встретились в девятый раз в истории, пятую победу одержал Маннарино. В финале седьмой сеяный турнира встретится с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым (6) и хорватом Марином Чиличем (3), который пройдет позднее в субботу.

Маннарино, который в прошлом году дошел до финала Кубка Кремля, занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 44-е место, в его активе один титул ATP, завоеванный в текущем сезоне. Его высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2013, 2017, 2018).

35-летний Сеппи располагается на 72-м месте в рейтинге ATP, он трижды побеждал на турнирах под эгидой ATP. Высшим достижением итальянца на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2013, 2015, 2017, 2018), Открытого чемпионата Франции (2012) и Уимблдона (2013).

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель мужского турнира получит 250 рейтинговых очков. В 2018 году победу на турнире одержал россиянин Карен Хачанов.

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"ВТБ Кубок Кремля"
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