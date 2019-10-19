Белоруссия попыталась включить вопрос о восстановлении СБР на конгрессе IBU в Мюнхене

Конгресс IBU начался в субботу. В его повестке отсутствовало голосование по вопросу восстановления полноправного членства СБР, не был он внесен и во время обсуждения темы в начале заседания. Таким образом, рассмотрение статуса СБР было перенесено на следующий конгресс, который должен пройти в сентября 2020 года в Праге.

Уже по ходу заседания в Мюнхене перед делегатами выступила исполняющая обязанности антидопингового менеджера IBU Сара Фуссек, которая заявила, что СБР выполнил только 6 из 12 условий своего восстановления. Это и стало причиной, по которой исполком IBU не вынес рассмотрение статуса СБР на осуждение конгресса.

Когда первый из двух дней заседания уже подошел к концу, слово попросил президент СБР Владимир Драчев. В своей речи он заявил, что не видит причин, по которым вопрос восстановления прав организации не может быть рассмотрен уже на конгрессе в Мюнхене. Следом с предложением проголосовать по этому вопросу выступил глава белорусской федерации Андриан Цыбульский.

Подобная инициатива вызвала удивление в президиуме конгресса и лично у президента IBU Олле Далина. Ситуация вышла из под контроля, в зале для заседаний началась суматоха, которая продолжалась несколько минут. После консультации с юридическим отделом IBU предложение белорусской федерации все же было принято и поставлено на голосование.

Делегаты голосовали открыто. За рассмотрение вопроса о восстановлении прав СБР проголосовали представители 19 национальных федераций, против - 24. Для того, чтобы предложение было утверждено, необходимо было набрать 35 голосов. Таким образом, голосование по статусу СБР не состоялось, этот вопрос теперь будет рассмотрен только следующей осенью.

История вопроса

СБР ограничили в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой IBU. Также СБР лишен представительства в IBU и не имеет права голоса на конгрессе.