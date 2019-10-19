Скудра: хоккеисты "Трактора" проиграли ЦСКА из-за мелочей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Челябинский "Трактор" показал хорошую игру в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА, но проиграл из-за мелочей. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Трактора" Петерис Скудра.

Встреча прошла в субботу на "ЦСКА-Арене" в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 3:0.

"Неплохой матч получился, я считаю, что мы сыграли очень достойно, у нас были моменты. Показали хорошие скорости, качество игры было на неплохом уровне, проиграли из-за мелочей. Получили гол на пересменке во втором периоде, была плохая смена. Сами создавали много хороших моментов, неплохо играли с шайбой, но броски надо блокировать, а в целом игра команды мне понравилась", - отметил Скудра.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил хорошую реализацию моментов в исполнении своих игроков. "Выиграли за счет мастерства, реализовали то, что у нас было. Сорокин подчистил, были высокие скорости, интенсивность мне понравилась", - сказал Никитин.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав в 19 матчах 33 очка, "Трактор" идет на восьмом месте на Востоке, в активе команды 18 баллов в 22 играх. В следующем матче ЦСКА сыграет дома с нижегородским "Торпедо" 21 октября, "Трактор" в этот же день в Ярославе сыграет с местным "Локомотивом".