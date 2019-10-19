Скудра: руководство ХК "Трактор" работает над переменами в составе

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Руководство челябинского хоккейного клуба "Трактор" в настоящее время работает над переменами в составе команды. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Трактора" Петерис Скудра.

В субботу команда из Челябинска на выезде уступила ЦСКА со счетом 0:3, потерпев четвертое поражение подряд. "Трактор" после 22 матчей набрал 18 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

"Руководство работает над переменами в составе, посмотрим, что будет. У нас много ребят травмированных, но те, которые выходят, создают моменты. Работаем над реализацией на тренировках", - сказал Скудра.

Из-за травм помочь челябинской команде на данный момент не могут защитник Ник Бэйлен, а также форварды Антон Глинкин, Демид Мансуров и Кристиан Томас. Следующий матч "Трактор" проведет 21 октября в Ярославле с местным "Локомотивом".