Директор ФК "Чертаново" Ларин не видит препятствий для участия команды в РПЛ

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Директор московского футбольного клуба "Чертаново", выступающего в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), Николай Ларин заявил, что не видит преград для участия команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он заявил ТАСС.

В субботу "Чертаново" в гостевом матче 18-го тура ФНЛ в гостях переиграло столичное "Торпедо" со счетом 1:0.

"С финансовой точки зрения я не вижу проблем в плане увеличения расходов, потому что там есть определенный бюджет от телетрансляций. Инфраструктурные требования, если речь о наличии стадиона, я думаю, что в Москве есть один стадион, у которого нет команды, он еще был реконструирован к чемпионату мира. Поскольку мы - команда, учредителем которой является Москомспорт, это не должно стать для нас проблемой. Самое главное - спортивный результат, а об этом говорить пока еще рано", - сказал Ларин.

Также Ларин оценил шансы команды на выход в РПЛ. "Нам намного тяжелее, потому что у нас помимо того, что самая молодая команда, у нас еще и много ребят уезжают в различные сборные, матчи здесь не переносятся. Посмотрим, мы от игры к игре идем. У нас бывают спады и подъемы, команда, быть может, не очень стабильна. Никаких особых задач мы не ставим, но если попадем в четверку, это будет отличный результат".

В турнирной таблице "Чертаново" поднялось на четвертое место, набрав 32 очка. В следующем туре московский клуб примет "Текстильщик" из Иваново 23 октября.