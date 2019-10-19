Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"ВТБ Кубок Кремля"

Полуфинал "ВТБ Кубка Кремля" Рублев - Чилич начался с минуты молчания в память о Волкове

Российский теннисист скончался в субботу на 53-м году жизни

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полуфинальная встреча турнира "ВТБ Кубок Кремля" между россиянином Андреем Рублевым и хорватом Марином Чиличем началась с минуты молчания в память о теннисисте Александре Волкове. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Волков скончался в субботу на 53-м году жизни. Об этом сообщил вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников на своей странице в Twitter, причины смерти не уточняются.

"Александр Волков был выдающимся теннисистом и настоящим другом, - сказал президент ФТР Шамиль Тарпищев, обращаясь к зрителям на трибунах. - Он мог бы сделать еще много хороших и полезных дел".

Волков выигрывал Кубок Кремля в 1994 году, всего в его активе три победы в одиночном разряде на международных турнирах. В составе сборной России Волков дважды выходил в финал Кубка Дэвиса (1994, 1995).

Теги
"ВТБ Кубок Кремля"
Реклама на ТАСС
Конгресс Международного союза биатлонистов
Драчев: ситуация вокруг РУСАДА помешала восстановлению Союза биатлонистов России
В следующий раз этот вопрос будет поднят на конгрессе в Праге в сентябре 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС