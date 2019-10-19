Полуфинал "ВТБ Кубка Кремля" Рублев - Чилич начался с минуты молчания в память о Волкове

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полуфинальная встреча турнира "ВТБ Кубок Кремля" между россиянином Андреем Рублевым и хорватом Марином Чиличем началась с минуты молчания в память о теннисисте Александре Волкове. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Волков скончался в субботу на 53-м году жизни. Об этом сообщил вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников на своей странице в Twitter, причины смерти не уточняются.

"Александр Волков был выдающимся теннисистом и настоящим другом, - сказал президент ФТР Шамиль Тарпищев, обращаясь к зрителям на трибунах. - Он мог бы сделать еще много хороших и полезных дел".

Волков выигрывал Кубок Кремля в 1994 году, всего в его активе три победы в одиночном разряде на международных турнирах. В составе сборной России Волков дважды выходил в финал Кубка Дэвиса (1994, 1995).