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Футбол в России

Рахимов: футболисты "Спартака" пока не поняли схему Тедеско, она не работала

В субботу московский клуб сыграл вничью с казанским "Рубином"

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки московского футбольного клуба "Спартак" в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина" не поняли задумок нового главного тренера команды Доменико Тедеско. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник красно-белых, экс-тренер "Амкара", "Локомотива" и "Ахмата" Рашид Рахимов.

"Спартак" в субботу на "Открытие-Арене" сыграл вничью с "Рубином" со счетом 0:0. Эта встреча стала первой в качестве главного тренера красно-белых для 34-летнего немца Доменико Тедеско. До его назначения московская команда потерпела пять поражений подряд в чемпионате России, поочередно уступив "Зениту" (0:1), "Уралу" (1:2), "Уфе" (0:1), "Оренбургу" (1:2) и "Краснодару" (1:2).

"Думаю, что после четырех-пяти дней говорить о каких то задумках неправильно, их осуществить очень тяжело, - сказал Рахимов. - Я заметил, что он хотел перестроить игру команды в другую схему и играть ромбом в зоне, где Алекс Крал играл чистого опорника, а Зелимхан Бакаев и Наиль Умяров - на инсайдных позициях; один из атакующих игроков опускался и двое были впереди. Но по первому тайму было видно, что игроки не поняли эту схему и она совершенно не работала, ведь для этого нужно время - они не знали, кто и когда выдвигается, кто и когда идет встречать. Поэтому первый тайм совершенно не удался".

"Бакаев и Лоренсо Мельгарехо менялись позициями, но Зелимхан просто потерялся в этой роли - то, что он умеет делать на фланге, он не показывал. Но больших и далеко идущих выводов делать не стоит, потому что прошло всего четыре-пять дней. Нужно подождать и посмотреть, сможет ли команда перестроиться. Нужно понять, сможет ли команда играть в этой схеме", - добавил экс-игрок обороны "Спартака".

Рахимов отметил, что Тедеско при выборе схемы стоит отталкиваться от тех игроков, которые есть у него в наличии. "Многие тренеры, когда приходят, говорят о новой схеме, многие любят схему с ромбом. Но я считаю, что просто надо понимать, что умеют твои игроки, и строить схему из того, что ты имеешь", - отметил Рахимов.

"Выводы о работе Тедеско нужно будет делать позже"

Тренер считает, что после дебютного матча Тедеско в "Спартаке" не стоит делать выводы о его работе. "Надо подождать - не думаю, что нужно делать какие-то выводы, - сказал Рахимов. - Мне кажется, Тедеско пока знакомится с игроками. Выводы нужно будет делать позже".

"Сейчас нужен результат, потому что вы видите, на каком месте команда находится. Если не набирать очки и не выигрывать, игроки могут потерять и в психологическом плане - отсюда могут пойти игры по качеству еще хуже. На сегодня, мне кажется, важно набирать очки, перестраивать игру можно по ходу", - отметил он.

При этом Рахимов отметил, что новому главному тренеру "Спартака" не стоит терять время. "Ждать не нужно! Считаю, что тренер должен пробовать вносить свои идеи и мысли, но также максимально использовать возможности своих игроков. Нужно найти баланс в игре - как по тактике, так и по эмоциям", - резюмировал Рахимов.

В турнирной таблице "Спартак" занимает девятое место, набрав 15 очков в 13 встречах, "Рубин" располагается на восьмой строчке, также имея в активе 15 очков. В 14-м туре красно-белые в гостях 27 октября сыграют с московским "Локомотивом". Казанцы двумя днями ранее примут екатеринбургский "Урал".

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Российский футбол
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