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Летние олимпийские виды спорта

"Чеховские медведи" потерпели четвертое подряд поражение в гандбольной Лиге чемпионов

Российский клуб уступил шведскому "Кристианстаду"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский гандбольный клуб "Чеховские медведи" проиграл в гостях шведскому "Кристианстаду" со счетом 28:36 в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Чеховские медведи" проиграли в четвертой игре группового этапа Лиги чемпионов кряду.

В турнирной таблице российская команда занимает последнее, шестое место, набрав 2 очка. Лидирует "Динамо" (Бухарест), набравшее 7 очков после четырех матчей, далее идут датский ГОГ (6), польская "Висла", швейцарский "Шаффхаузен" (по 4 очка) и "Кристианстад" (3). Первые две команды по итогам группового этапа выйдут в плей-офф.

В следующем туре российский клуб дома сыграет с "Кристианстадом" 2 ноября.

Высшим достижением "Чеховских медведей" в Лиге чемпионов является четвертое место в сезоне-2009/10.

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Летние олимпийские виды спорта
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