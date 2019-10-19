Драчев считает, что СБР получил достойную поддержку на конгрессе IBU в Мюнхене

МЮНХЕН, 19 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает достойной поддержку, которую организации на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в Мюнхене оказали национальные федерации других стран. Об этом он рассказал ТАСС после голосования по включению вопроса восстановления полноправного членства СБР в повестку конгресса.

Конгресс IBU начался в субботу. В его повестке отсутствовало голосование по вопросу восстановления полноправного членства СБР, не был он внесен и во время обсуждения темы в начале заседания. Неожиданно для большинства делегатов вопрос был поднят на исходе работы первого дня конгресса. Его инициировала Белорусская федерация биатлона.

В результате рассмотрение вопроса о восстановлении прав СБР поддержали представители 19 национальных федераций, против высказались 24. Для того, чтобы предложение было утверждено, необходимо было набрать 35 голосов. "На данный момент 19 голосов - это нормально, - сказал Драчев. - Хотя нам непонятно почему, к примеру, против проголосовала Монголия".

"Предложение Белоруссии неожиданным не стало. Другое дело, что изначально планировали поднять этот вопрос завтра, но поскольку план конгресса на сегодня был выполнен довольно быстро, решили обсудить его сегодня", - добавил он.

Теперь вопрос восстановления прав СБР будет поднят через год, на сентябрьском конгрессе в Праге.

СБР ограничили в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой IBU. Также СБР лишен представительства в IBU и не имеет права голоса на конгрессе.