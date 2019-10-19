"Рубин" сделал заявление о состоянии получившего тяжелую травму футболиста Фомина

ТАСС, 19 октября. Футболист казанского "Рубина" Вячеслав Фомин находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба "Рубина".

Фомин получил травму в пятницу во время гостевого матча молодежного чемпионата России против московского "Спартака". На 69-й минуте встрече 17-летний защитник получил повреждение после столкновения с соперником.

"После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови. Вячеслав был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и сейчас находится под контролем реаниматологов. Спустя более суток состояние игрока остается стабильно тяжелым", - говорится в сообщении.

Фомин провел в этом сезоне 12 матчей в молодежном первенстве, не отметившись результативными действиями.