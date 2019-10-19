Драчев: ситуация вокруг РУСАДА помешала восстановлению Союза биатлонистов России

МЮНХЕН, 19 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Вероятность лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стала одной из основных причин, по которой конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) не стал рассматривать вопрос восстановления полноправного членства Союза биатлонистов России (СБР). Такое мнение журналистам высказал глава национальной федерации Владимир Драчев.

Конгресс IBU в субботу не стал рассматривать вопрос восстановления прав СБР. IBU считает, что СБР выполнил только 6 из 12 условий своего восстановления. Пункт, касающийся восстановления прав РУСАДА, IBU считает выполненным, однако исполняющая обязанности антидопингового менеджера организации Сара Фуссек заметила, что в связи с изменениями базы данных московской лаборатории это условие требует дальнейшего мониторинга. Если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) установит вину российской стороны в подмене данных, РУСАДА может вновь быть лишено статуса соответствия международному кодексу.

"Думаю, это был один из основных аргументов, о котором они [открыто] не говорили. Основная задача была - не принимать нас, потому что вопросы WADA еще открыты. Есть информация, что как только [по РУСАДА] будет решение, нам будет проще говорить о восстановлении или отказе в нем", - сказал Драчев.

Также глава СБР высказался на тему дисквалификации Маргариты Васильевой, которая была наказана за пропуск трех допинг-тестов во внесоревновательный период. По мнению Фуссек, это дело позволяет IBU считать один из пунктов восстановления СБР невыполненным. "Это вопрос выполнения 11-го критерия, который говорит о том, что в этом году не должно быть допинговых случаев. К сожалению, у нас этот случай есть и он произошел со спортсменкой, входящей в состав сборной страны", - сказал Драчев.

"Но это не допинговый случай [связанный с употреблением запрещенного препарата], а нарушение антидопинговых правил. Мы об этом говорили с рабочей группой, которая подтвердила, что этот критерий надо изменять. Но на конгрессе об этом даже слова не сказали, а сказали, что этот критерий не выполнен", - добавил он.

Теперь вопрос восстановления прав СБР будет поднят через год, на сентябрьском конгрессе в Праге. СБР ограничили в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой IBU. Также СБР лишен представительства в IBU и не имеет права голоса на конгрессе.