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"ВТБ Кубок Кремля"

Рублев обыграл Чилича в полуфинале теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

Встреча завершилась в двух сетах

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев переиграл хорвата Марина Чилича в полуфинале теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве.

21-летний россиянин оказался сильнее со счетом 7:5, 6:4. Соперники встретились в третий раз, Рублев одержал вторую победу и вышел в свой четвертый финал турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В финале он сыграет с французом Адрианом Маннарино, который ранее в субботу переиграл итальянца Андреаса Сеппи (6:3, 6:4). Финальный матч пройдет в воскресенье, ранее Маннарино и Рублев не встречались.

Рублев занимает 31-е место в рейтинге ATP, на его счету один титул на турнирах ATP. Высшим достижением Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США (2017).

31-летний Чилич занимает 25-е место в рейтинге ATP, на его счету 18 титулов ассоциации. Хорват становился победителем Открытого чемпионата США (2014), а также играл в финале Открытого чемпионата Австралии (2018) и Уимблдона (2017).

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель мужского турнира получит 250 очков. В прошлом году турнир в мужском одиночном разряде выиграл россиянин Карен Хачанов, который в пятницу проиграл Сеппи (3:6, 6:3, 3:6).

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"ВТБ Кубок Кремля"
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