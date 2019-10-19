Александр Медведев: ФК "Зенит" заслуженно обыграл "Ростов" с теннисным счетом

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Зенит" абсолютно заслуженно одержал разгромную победу над "Ростовом" в матче 13-го тура чемпионата России, выиграв с теннисным счетом 6:1. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

"Зенит" в субботу на "Газпром Арене" разгромил "Ростов" со счетом 6:1. В составе петербуржцев тремя голами и двумя результативными передачами отметился нападающий Артем Дзюба. Также голы на счету Сердара Азмуна, Вячеслава Караваева и Вильмара Барриоса.

"Игра была под контролем "Зенита" на протяжении всего матча, - сказал Медведев. - Теннисный счет 6:1, но, думаю, все согласятся, что это абсолютно заслуженная победа. Вратаря Егора Бабурина вряд ли можно винить, разве что в моменте с голом, когда он пропустил в ближний угол, но это был мощный удар с левой ноги, ему было трудно занять правильную позицию и среагировать на выстрел Сердара Азмуна. Перекрыли ростовскую атаку, не дали сыграть их ведущим игрокам - они практически ничего не сделали ни в первом тайме, ни во втором".

"Это показывает, что когда "Зенит" берет контроль над игрой с первых минут, он уже не отдает инициативу. А голы, по-моему, красавцы - все на загляденье. Мне очень понравился последний гол - на Вильмаре Барриосе сфолили, но это не зафиксировали - он очень хотел забить, подключился и, прекрасно подработав мяч, забил красивый гол. Конечно, понравился неберущийся удар Артема Дзюбы в девятку, да и мяч Вячеслава Караваева, считаю, что все голы на загляденье", - добавил гендиректор "Зенита".

Отдельно Медведев высказался об игре Дзюбы в матче против "Ростова". "У него задание на игру обычно "один забил, один отдал" - он его перевыполнил в два с половиной раза. "Три плюс два" - как в фильме", - резюмировал Медведев.

"Зенит" после 13 матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. На первой позиции с 29 очками располагается "Локомотив", который обходит сине-бело-голубых по дополнительным показателям. "Ростов" с 26 очками располагается на четвертой позиции. Петербуржцы в 14-м туре РПЛ в Самаре 27 октября сыграют с "Крыльями Советов", ростовчане днем ранее на своем поле встретятся с "Сочи".