Рублев считает Маннарино очень опасным соперником по финалу "ВТБ Кубка Кремля"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев считает француза Адриана Маннарино очень опасным соперником по финалу теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Об этом он рассказал журналистам.

В субботу Рублев переиграл хорвата Марина Чилича в полуфинале турнира со счетом 7:5, 6:4. В финале он сыграет с Маннарино, который ранее в субботу переиграл итальянца Андреаса Сеппи (6:3, 6:4).

"Матч получился нервным и безумно тяжелым. Я очень рад, что сумел справиться с давлением и выиграть, - сказал Рублев. - Маннарино будет играть второй финал подряд здесь, он очень опасный соперник. Я выложусь по полной и сделаю все, что от меня зависит. И уже как сложится, так сложится".

Финальный матч пройдет в воскресенье, ранее Маннарино и Рублев не встречались.

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель мужского турнира получит 250 очков. В прошлом году турнир в мужском одиночном разряде выиграл россиянин Карен Хачанов.