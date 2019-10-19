Шмелева стала третьей в кейрине на чемпионате Европы по велотреку

ТАСС, 19 октября. Российская спортсменка Дарья Шмелева стала третьей в финальном заезде в кейрине на чемпионате Европы по велотреку. Соревнования проходят в голландском Апелдорне.

Первое место заняла француженка Матильда Грос, второй - немка Леа Софи Фридрих. Еще одна россиянка Анастасия Войнова заняла шестое место.

24-летняя Шмелева является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командном спринте, она завоевала четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали мировых первенств. Шмелева является девятикратной чемпионкой Европы, также на ее счету одна серебряная и четыре бронзовые награды на континентальных первенствах. 26-летняя Войнова является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командном спринте, в ее активе четыре золотые, две серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира. На текущем чемпионате Европы Шмелева и Войнова выиграли золото в командном спринте, также Войнова стала чемпионкой Европы в спринте.

Чемпионат Европы в Апелдорне завершится 20 октября.