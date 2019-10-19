Торжественная церемония открытия финального этапа фестиваля ГТО прошла в "Артеке"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Церемония открытия финального этапа пятого Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" прошла в МДЦ "Артек" в Крыму в субботу. Об этом ТАСС сообщил представитель федерального оператора комплекса ГТО.

Финальный этап фестиваля пройдет в формате трехнедельной смены в "Артеке", которая продлится с 17 октября по 7 ноября. В состав каждой сборной вошли по восемь человек: два мальчика и две девочки в возрасте 11-12 лет, а также двое юношей и две девушки в возрасте 13-15 лет.

Почетными гостями торжественной церемонии открытия стали министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова, директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко, чемпион мира по вольной борьбе и посол ГТО Курамагомед Курамагомедов, а также представитель федерального оператора комплекса ГТО Дмитрий Мальцев. Участниками мероприятия стали 654 обладателя золотых знаков отличия ГТО из 83 субъектов страны.

Приветствие финалистам фестиваля направил министр спорта РФ Павел Колобков. "Результаты участников фестиваля - это показатель общего уровня физической подготовленности школьников, а также работы субъектов Российской Федерации по вовлечению детей и молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом. Убежден, что каждый из финалистов фестиваля достойно представит свой регион. Желаю всем участникам ярко проявить себя и обрести новых друзей", - говорится в приветственном слове Павла Колобкова.

"Желаю вам обрести здесь новых друзей, получить массу незабываемых впечатлений. Увезти в свой родной регион кусочек крымского счастья, чтобы раздать его всем остальным и сказать, что здесь хорошо и сюда нужно возвращаться", - сказал представитель федерального оператора комплекса ГТО Дмитрий Мальцев.

На финальном этапе участники всероссийского фестиваля ГТО будут соревноваться в плавании, стрельбе из винтовки, беге на длинные и короткие дистанции, гибкости и других нормативах комплекса для III и IV возрастных ступеней. Ежедневно юные спортсмены будут накапливать очки, которые определят команду - победителя в общекомандном зачете. Команда, которая станет абсолютным победителем по сумме очков в соревновательной части фестиваля, станет обладателем переходящего кубка ГТО.